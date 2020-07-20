ФАС предложила либерализовать цены на проведение техосмотра

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает в вопросе проведения технических осмотров легковых автомобилей перейти от установления предельных цен к свободным ценам.
В адресованном ведомствам письме предложено «в среднесрочной перспективе отказаться от установления предельного размера платы за процедуру ТО в пользу рыночного механизма».
Служба начала собирать предложения по изменению методики ценообразования за услуги ТО. Предпосылкой для либерализации сегмента названо наличие конкуренции.
Как
В конечном счёте это позволит операторам ТО самостоятельно определять размер платы за проведение соответствующей услуги, — говорится в документе.
Предложено сохранять контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в тех регионах, где существует недостаток операторов ТО.
Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов заявил о поддержке предложения по либерализации цен на проведение ТО. Он подчеркнул, что эта процедура должна проходить поэтапно.
У нас сегодня зарегистрировано 4900 операторов технического осмотра и 5300 пунктов техосмотра по стране. В случае введения либерализации цен на их услуги конкуренция не позволит ценам на ТО рывком уходить вверх, этого не будет, — заявил Ефремов.
По его словам, РСА предложил два подхода: либо ввести тарифный коридор, как сделано для тарифов ОСАГО, либо установить нижнюю минимальную границу для услуг ТО для всех регионов.
Ефремов напомнил, что в разных регионах стоимость ТО отличается. Так, в Тюмени техосмотр стоил 295 рублей за легковой автомобиль, в Дагестане — 300 рублей, в Москве — 720 рублей. Требования закона к проведению ТО и оборудованию ужесточаются, а затраты операторов растут, отметил Ефимов.
Нам известны примеры, когда диагностические карты предлагались автовладельцам по 50 рублей. Понятно, речь шла о фиктивных услугах и злоупотреблениях, карты продавались без проведения ТО, — отметил представитель РСА.
NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
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