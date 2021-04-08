Фармацевт рассказал, как распознать поддельное лекарство

Препарат может оказаться подделкой, если его внешний вид не соответствует описанию в инструкции. В этом случае велика вероятность принять некачественное лекарство или контрафакт, поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Насторожить во внешнем виде должны изменения цвета и консистенции, наличие включений, расслоение, рассыпание, крошение и наличие нехарактерного запаха,
Любые органолептические отличия говорят о том, что с препаратом что-то не так. Использовать такие лекарства нельзя, а лучше с чеком обратиться в Росздравнадзор.
Также нужно смотреть на упаковку препарата. Она должна иметь качественную полиграфию без смазанных красок. На упаковке должны быть указана маркировка, а также стоять дата выпуска, срок годности, серия и код для препаратов, выпущенных после июля прошлого года.
Чтобы точно не купить подделку, лучше всего не брать лекарства в интернет-магазинах, советует специалист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что популярные и на первый взгляд безобидные обезболивающие препараты могут быть смертельно опасны для ряда пациентов. В первую очередь это касается людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. Об этом «Радио 1» рассказал терапевт, врач общей практики Денис Александров.