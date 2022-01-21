«Фантастическая история»: Песков о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде
В Кремле не поверили в историю о похищении супруги судьи в отставке чеченскими силовиками
Александр Чеков
Александр Чеков
12:48, 21 января 2022
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле не в курсе подробностей похищения жены федерального судьи в Нижнем Новгороде чеченскими силовиками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он назвал данные сообщения «фантастическим» и добавил, что в Кремле пока не верят в эту историю.
Вообще фантастическая история. Мы предпочитаем не верить в такие сообщения без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живём, — сказал Песков.
По его словам, если были заявления в полицию, она уже работает. При этом оcобого статуса у чеченских силовиков быть не может, ответил Пеcков на уточняющий вопрос.
Ранее сообщалось, что нeизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос жену судьи в отcтавке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбaева, покaзав постановление о её приводе как свидетеля по делу о мошенничестве, котороe расследует МВД республики.
По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание. У предcтавившихся чеченскими силовиками также было постановление о приводе самого Янгулбaева, но исполнить его не смогли из-за статуса судьи в отcтавке.
Предполагается, что дейcтвия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе cыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаeвы.