https://static.news.ru/photo/5a94f19c-e10b-11e9-af45-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Facebook отказалась проводить ежегодную конференцию для разработчиков F8. Причиной стало распространение коронавируса.

На сайте организации сообщается , что здоровье и безопасность партнёров и сотрудников являются приоритетом.

Мероприятие было запланировано на 5-6 мая и должно было состояться в калифорнийском Сан-Хосе. В 2019 году его посетило около пяти тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Милане между местным «Интером» и «Лудогорцем» (Разград, Болгария) пройдёт в полностью закрытом режиме из-за угрозы распространения коронавируса. К ранее введённому ограничению для зрителей добавился запрет на работу СМИ на игре.