Ежемесячная аудитория VK ID выросла на 14,6%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ежемесячная аудитория сервиса авторизации социальной сети «ВКонтакте» VK ID выросла на 14,6% и достигла 91 млн пользователей. Около 90% россиян, пользующихся интернетом, применяют аккаунт для быстрой регистрации и авторизации в сервисах VK и партнеров. Директор департамента экосистемы VK Иван Смирнов подчеркнул, что беспарольные технологии помогают не тратить лишнее время на вход в соцсеть.

Беспарольные технологии полностью снимают какие-либо трудности и барьеры в авторизации — они позволяют не тратить время на регистрацию на сайте и не запоминать пароли от каждого ресурса. Это оценили и наши пользователи — доля беспарольных авторизаций через VK ID летом 2023 года достигла 77,3%. Мы регулярно предоставляем новые сервисы и средства входа, чтобы сделать такие привычные процессы, как авторизация, почти незаметными для пользователя, — пояснил Смирнов.

В первом полугодии 2023 года количество авторизаций увеличилось на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В среднем через VK ID авторизуются более 500 млн раз в месяц и используют в 66 тысячах партнерских сервисов, в том числе в интернет-магазинах, онлайн-школах и социальных проектах. В августе с помощью аккаунта стало возможно быстро и без ввода пароля переключаться между аккаунтами на устройстве, функцией воспользовались 12 млн человек после запуска.

Авторизация без пароля обеспечивается через окно OneTap. Войдя в свой аккаунт в одном из сервисов, пользователь сможет автоматически авторизоваться в следующий раз. Беспарольный способ входа сократил обращения в связи с потерей доступа на 40%.

«ВКонтакте» вместе с социальным движением «Сменка» ранее объявила о запуске школьного конкурса, победители которого получат высокотехнологичный актовый зал, который станет мультимедийной студией и площадкой для создания контента. Участников конкурса ждут два этапа.