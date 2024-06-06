«Это зеркало»: Гурцкая объяснила важность традиционных ценностей Гурцкая рассказала о важности почитания семейных ценностей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диана Гурцкая

Семья является отражением людей и главной частью традиционных ценностей, сказала российская певица Диана Гурцкая, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях ПМЭФ. Артистка отметила, что постоянно разговаривает о важности этого момента со своим 16-летним сыном.

Семья — это зеркало. Мы можем дать нашим детям то понимание о традиционных семейных ценностях, которые мы знаем. Как нас воспитывали наши родители, теперь мы должны это передавать нашим детям. На нас глядя, наши дети будут своим детям передавать то, чему мы их научим. Безусловно, это самое главное, все начинается с семьи, — уточнила певица.

Ранее Минпросвещения сообщило, что для школьников в 2024 году появится курс «Семьеведение», занятия будут проходить во внеурочном формате. В министерстве рассказали, что учить семьеведению будут учащихся 10–11-х классов.

Важным аспектом введения такого курса является обеспечение должной подготовки педагогического состава, который будет преподавать этот предмет. Курс будет состоять из различных тем, среди которых — семейные традиции, ценности, праздники и семейный климат. Также он будет содержать советы о том, как найти вторую половинку, как избежать гиперопеки, и тему помощи семьям от социальных организаций.