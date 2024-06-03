«Это расправа»: отец основателя «Макфы» написал в СК после изъятия компании Отец основателя «Макфы»: решение суда об изъятии компании является расправой

Отец бывшего губернатора Челябинской области, основателя «Макфы» Михаила Юревича обратился в Следственный комитет из-за решения суда, вынесшего вердикт о национализации предприятия, сообщается на сайте одной из российских коллегий адвокатов. По его словам, в деле были подтасованы и искажены факты, а само решение является расправой.

Я обратился с заявлением о привлечении к ответственности лиц, умышленно принимавших заведомо незаконное решение, искажая реальность и подтасовывая факты. Решение суда — это расправа, нет ни одного слова правды, и почему-то суд был закрытым. Все факты искажены, — заявил Юревич.

Он также назвал изъятие предприятия рейдерским захватом. По его словам, «Макфа» не получила «ни копейки» из сомнительных источников и развивалась исключительно за счет собственных средств, а ее целью было производство качественной продукции.

Переход активов акционерного общества «Макфа» в собственность России был завершен 23 мая. Национализированы были также все компании, связанные с АО. Речь идет о «Смаке» и «Первом хлебокомбинате». Перевод акций осуществлен на лицевые счета «Росимущества».