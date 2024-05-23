Активы АО «Макфа» полностью перешли в собственность России

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Переход активов акционерного общества «Макфа» в собственность России полностью завершен, сообщил адвокат Вячеслав Плахотнюк «Интерфаксу». По его словам, национализированы были также все компании, связанные с АО. Речь идет о «Смаке» и «Первом хлебокомбинате».

Позиция ответчиков состояла в том, что решение суда о национализации не только принято, но уже и исполнено. У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован. <...> Сегодня в суд были представлены документы, что «ВТБ Регистратор» осуществил перевод акций на лицевые счета Росимущества, — сообщил Плахотнюк.

Ранее группа «Макфа» подала апелляцию на решение суда о немедленной национализации компании. По словам адвоката Павла Хлюстова, клиент подал жалобу 14 мая в Центральный районный суд Челябинска.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства группы компаний «Макфа». Ответчиком в деле выступал бывший депутат Госдумы и предприниматель Михаил Юревич. Адвокат, комментируя вердикт, заявил, что никакие властные полномочия не могут повлиять на выбор людей, которые многие годы покупали продукты «Макфы».