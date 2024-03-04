«Это преступление»: ученый оценил планы затопления МКС Ученый Натан Эйсмонт счел преступлением планы разрушить МКС

Фото: roscosmos.ru

Номинально Международная космическая станция (МКС) выработала свой ресурс, но ее компоненты и модули не являются устаревшими. Об этом NEWS.ru заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его мнению, преждевременное затопление станции — это «преступление».

Номинально МКС выработала свой изначальный ресурс. Но есть компоненты и модули, которые далеко не являются устаревшими. Там все время происходит замена оборудования, а из старого в первую очередь — это основная конструкция станции, — заявил Эйсмонт.

При этом собеседник NEWS.ru признал, что «на МКС возникают различные неприятности, одна из них — это утечка воздуха». Но, как подчеркнул ученый, «с этой проблемой справились, и не сказать, что она несет существенные последствия для дальнейшей работы».

Эйсмонт напомнил, что на орбите Земли находятся аппараты, которые старше МКС и которые никто не ремонтирует, но с ними «все в порядке». Речь, по словам ученого, идет об американском космическом телескопе «Хаббл», который был запущен в 1990 году, его планируют эксплуатировать как минимум до 2030 года. Также собеседник NEWS.ru вспомнил «совсем рекордсменов» по времени нахождения в околоземном пространстве — зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2», запущенные в 1977 году.

Хоть недавно в США и анонсировали, что МКС затопят в 2031 году, мне кажется, что со сроками погорячились <...>. Несмотря на международную обстановку, на МКС между РФ и США наблюдается идеальный консенсус. Поэтому преждевременное разрушение станции, на мой взгляд, — это преступление, — резюмировал Натан Эйсмонт.

В конце февраля специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту российского сегмента МКС. Как уверяют в пресс-службе Роскосмоса, угрозы для экипажа нет. Подобные разгерметизации на борту станции наблюдаются с 2019 года.