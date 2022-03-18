«Это несправедливо»: дочь Пескова оценила введённые против неё санкции

Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова считает необоснованными введённые против неё санкции. В интервью изданию Business Insider она отметила, что не имеет никакого отношения к военной спецоперации, которую Россия с 24 февраля проводит на Украине.

Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации, — сказала она.

Пескова добавила, что считает себя гражданином мира, любит разные культуры и ей нравится путешествовать. Введённые санкции её расстраивают.

Дочь представителя Кремля считает, что попадание в санкционный список не повлияет на нее в финансовом плане. Однако она отметила, что, как и другие россияне, ощутила влияние ограничительных мер, принятых против РФ.

Пескова также сказала, что хоть у неё у есть «глубокая связь с отцом», она, по ее мнению, не должна нести ответственность за действия России на Украине.

Санкции в отношении семьи пресс-секретаря Владимира Путина 11 марта ввели США. Под ограничительные меры попали Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы, позже в санкционный список их внесла Великобритания. Всем им запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы в стране, если будут найдены, заморозят. Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка прокомментировала решение о санкциях словами «жизнь продолжается».