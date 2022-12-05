«Это недопустимо»: в Госдуме дали оценку драке Лепса Депутат Соловьев назвал недопустимым участие Лепса в драке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru назвал недопустимым участие певца Григория Лепса в драке около бара в Санкт-Петербурге. Он отметил, что скандальный уход исполнителя с концерта в тот же день ранее может быть расценен «как часть выступления и спланированный сценический ход». Однако, по мнению депутата, драка является «хулиганским поступком», которому «сложно найти оправдания». Соловьев подчеркнул, что компетентные органы проведут проверку инцидента.

Драка на улице выходит за рамки его актерского мастерства, это — чисто хулиганский поступок, которому крайне трудно найти оправдание. Проверку инцидента проведут компетентные органы и все виновные будут наказаны. Статус народного артиста не дает в таких случаях никаких преференций. Вне зависимости от статуса каждый человек должен руководствоваться принципами морали, контролировать свое поведение. А проявление агрессии, тем более физической, в адрес других — это недопустимо, — отметил Соловьев.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге после концерта, на котором певец бросил на пол микрофон и прервал выступление. В момент конфликта музыкант был в сопровождении охранников. Врачи диагностировали у петербуржца ушибы и подозрение на перелом носа.

В то же время издание «Фонтанка» приводит версию потерпевшего. По его словам, он «пересекся» с артистом в баре Finnegan’s на Московском проспекте, где тот якобы предложил сыграть ему партию в нарды на $10 тысяч. Петербуржец, по его словам, ответил, что у него таких денег нет, после чего между ними возникла перепалка, которая перешла в конфликт.