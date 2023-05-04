«Это издевательство»: друг Зайцева осудил похороны на сельском кладбище Друг Зайцева Николай Головин назвал издевательством его похороны на сельском кладбище

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Дизайнер Вячеслав Зайцев

Бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева и близкий друг покойного модельера Николай Головин назвал издевательством решение похоронить Зайцева на сельском кладбище. Он сообщил NEWS.ru, что обращался в мэрию Москвы и пытался добиться захоронения на Новодевичьем, но не смог этого сделать.

Он также предположил, что семья модельера выбрала сельское кладбище из-за его сравнительной дешевизны и минимизации транспортных расходов, хотя вполне могла бы похоронить его и на более статусном кладбище. По мнению Головина, модельер должен быть похоронен на Новодевичьем кладбище, учитывая его заслуги перед страной, однако все вопросы решает сын модельера Егор Зайцев, с которым Головин не общается уже многие годы.

То, как делает это Егор, — это просто издевательство над мертвым человеком. <...> И Маруся мне звонит (внучка Зайцева. — NEWS.ru), и друзья Вячеслава Михайловича: «Коля, сделай что-нибудь». Я думал, думал, что мне делать. Поехал на Тверскую, 13. Но мне в мэрии сказали: «Мы всё понимаем, но по закону решают ближайшие родственники, где хоронить», — подчеркнул Головин.

Ранее сотрудница храма Святителя Николая Чудотворца в селе Здехово рассказала, что похоронить модельера Вячеслава Зайцева на сельском кладбище в Щелково решили его родственники. Она отметила, что покойный кутюрье часто приходил в церковь и помог восстановить разрушенную обитель в Каблуково. Она также отметила, что это решение было и решением самого модельера, который заявил, что «хочет лежать возле дома».