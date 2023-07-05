«Это должно быть наказано»: Запашные о нападении на артиста цирка в Перми Братья Запашные призвали наказать виновных в избиении артиста цирка Корчагина в Перми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Дрессировщики братья Эдгард и Аскольд Запашные призвали наказать виновных в избиении артиста цирка Игоря Корчагина в Перми. Аскольд Запашный в разговоре с «360» отметил, что сотрудники ЧОП, напавшие на дрессировщика в гостинице, вели себя как «гопники, приехавшие на разборку».

Само понятие «правоохранительные органы» в любом виде, даже если это частная охранная организация, предполагает, что это не должно выглядеть так, будто гопники на разборку приехали. Мне кажется, любому здравомыслящему человеку понятно, что это должно быть наказано, — подчеркнул дрессировщик.

По словам Эдгарда Запашного, по неизвестной причине ночью со 2 на 3 июля сотрудница гостиницы вызвала бригаду быстрого реагирования. Сотрудники ЧОП начали ходить по всем номерам, требуя документов и спрашивая, на каком основании люди находятся в гостинице. Дрессировщик подчеркнул, что охранники «устроили настоящую бандитскую разборку» и угрожали травматическими пистолетами. Все переросло в словесный конфликт, тогда сотрудники ЧОП применили спецсредства и избили Корчагина.

Это взрослый человек, который не конфликтовал до этого. Он просто вышел на шум и находился на стороне артистов. Почему они выбрали его, непонятно — на видео он не предпринимал никаких действий, ничего не держал в руках, — подчеркнул Эдгард Запашный.

Дрессировщик рассказал, что пообщался по факту произошедшего с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Тот заверил, что ситуация находится под контролем. Избившего Корчагина объявили в розыск, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Дрессировщика Большого Московского цирка Игоря Корчагина ранее ввели в медикаментозную кому после конфликта с охранниками в Перми. Врачи диагностировали у него ушиб мозга, перелом основания черепа и серьезные гематомы.