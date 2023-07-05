Дрессировщик Московского цирка впал в кому после потасовки с охранниками Дрессировщик Московского цирка Корчагин впал в кому после потасовки с охранниками в Перми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрессировщика Большого Московского цирка Игоря Корчагина ввели в медикаментозную кому после конфликта с охранниками в Перми, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, врачи диагностировали у него ушиб мозга, перелом основания черепа и серьезные гематомы.

Как пишет «112», директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный утверждает, что охранники применяли дубинки, перцовые баллончики и травматические пистолеты.

На видео с места происшествия охранники отказываются представляться и объяснять, что произошло. Вместо этого они запрещают снимать их на видео и уезжают, а пострадавшего в этот момент пытаются привести в сознание, поливая водой.

Ранее стало известно, что актера Антона Падерина, участвовавшего в съемках таких фильмов, как «Ржев», «Танки» и «28 панфиловцев», приговорили к двум годам условного срока за драку с полицейским. Инцидент произошел 17 апреля в аэропорту Пулково. Актер привлек внимание охраны тем, что был в состоянии сильного опьянения, когда отдыхал в шумной компании возле ресторана «Бургер Кинг».