Этническая перегруппировка: как поменялось соотношение народов России Перепись населения показала, какие национальности растут, а какие убывают, но у специалистов эти данные вызывают сомнения

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Росстат обнародовал новые данные Всероссийской переписи населения 2021 года (ВПН-2021), касающиеся национального состава населения. За период с прошлого анкетирования россиян в 2010 году ситуация в этом плане изменилась. Например, в отличие от предыдущей переписи больше опрошенных не указали свою этническую принадлежность, изменилось и соотношение народов. Увеличивалось число тех национальных групп, где наблюдается высокая рождаемость и значительная доля сельского или охотничьего населения. Это в основном народы Северного Кавказа и крупные сибирские этносы. А финно-угорские нации или коренные малочисленные группы, напротив, сокращались. NEWS.ru изучил динамику изменений в национальном составе России и выяснил у экспертов её закономерности.

Меньше стало даже русских

В конце 2021 года в РФ проживало более 147,1 млн человек, что больше, чем по переписи 2010 года, на 4,3 млн, или на 3,03%. Свою национальность указали только 130,587 млн участников переписи.

В десятку наиболее крупных народов помимо русских вошли в порядке убывания: татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи. По сравнению с 2010 годом в десятку не вошли представители мордвы, которые, согласно данным переписи 2021 года, оказались на 16-м месте, а на третье место попали чеченцы вместо украинцев, которые занимали эту строчку по итогам предыдущих переписей.

Из первой десятки численность по сравнению с 2010 годом сократили семь народов: украинцы (-54,15%), чуваши (-25,68%), армяне (-19,98%), татары (-11,24%), казахи (-8,61%) и башкиры (-0,8).

Впрочем, если верить переписи, русских тоже стало меньше почти на 5 процентов.

Противоположную тенденцию демонстрировали чеченцы (+17,01%), аварцы (+10,96%) и даргинцы (+6,31%).

У коренных народов России наиболее сильно сокращение численности наблюдалось у двух относительно малочисленных этносов Северного Кавказа (на фоне роста более крупных наций этого макрорегиона): горских евреев и татов (это ираноязычные группы населения Дагестана) и шапсугов (народ, родственный адыгейцам). Следом идут почти одни финно-угорские народы: карелы, коми-пермяки, коми, мордва, удмурты, нагайбаки (это небольшой тюркский народ Южного Урала), а также живущие на северо-западе России вепсы и марийцы. Помимо финно-угров падало и число таких субьектообразующих наций, как хакасы, адыгейцы и осетины.

Манси, буряты и якуты почти не меняли своей численности — первые два народа сократились менее чем на полпроцента, а третий, напротив, вырос на 0,07%.

Рост численности демонстрировали черкесы, ингуши, кумыки (тюркский народ Северного Кавказа), тувинцы, ненцы, балкарцы, алтайцы, ногайцы (народ Северного Кавказа и Нижнего Поволжья), карачаевцы, табасараны (народ Дагестана), долганы (народ Таймыра), лезгины, эвенки, чукчи, ханты и кабардинцы.





Евреев — тоже

Отдельно стоит отметить крымских татар, крымчаков и караимов — коренных народов Крыма, представителей которых в 2021 году насчитали больше, чем в 2010-м, на 10418,25%, 960% и 143,9% соответственно. Но этот резкий скачок не отражает реальных демографических процессов в данных этнических сообществах, поскольку обусловлен присоединением Крыма к РФ в 2014 году.

Также на территории России сокращалось число представителей народов, имеющих свою государственность и исторически живущих в других странах — в основном республиках бывшего СССР и странах соцлагеря. Речь идёт про белорусов, литовцев, эстонцев, монголов, латышей, поляков, болгар, немцев, молдаван, вьетнамцев, корейцев, уйгуров и сербов. Помимо этого, наблюдался существенный отток евреев и финнов. Последние в 2021 году сократились более чем на 60% по сравнению с 2010-м.

Некоторые народы из бывших республик СССР и других стран на территории России, наоборот, росли. В процентном соотношении больше всего увеличили своё присутствие в России индийцы и дунгане (народ, исторически живущий в Киргизии, Казахстане и Китае), но в целом их количество остаётся незначительным, как и ирано-азербайджанской нации — талышей, арабов или туркмен, также нарастивших численность. Существенно в абсолютном выражении выросло число таджиков, узбеков и киргизов, являющихся основными донорами иностранной рабочей силы в РФ.

Из данных ВПН-2021 можно узнать, что происходило с этносами, включёнными правительством в Единый перечень коренных малочисленных народов России, существующий ещё с 2000 года в соответствии с ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». В этом перечне сегодня фигурируют 42 этнических группы, в основном народы Дальнего Востока, Сибири и Урала. Из них 30 этносов в 2010–2021 годах сокращались. Наиболее сильно — нагайбаки, теленгиты, вепсы, ижорцы, нганасаны, камчадалы, ительмены, алеуты, нивхи и кумандинцы. Увеличивались в численности только 11 народов из охранного государственного реестра, наиболее активно — кереки, тоджинцы и тубалары, правда, хотя первых и стало в разы больше, в абсолютном выражении речь идёт о единицах носителей языка и культуры.

Деревня окружает город

Как пояснил NEWS.ru бывший министр правительства РФ, курировавший национальную политику, этнополитолог Владимир Зорин, перепись населения учитывает не численность отдельных народов, а ответы населения на вопросы о национальной принадлежности и языке. Он напомнил, что «от переписи к переписи ответы на вопросы о национальности варьируются», добавив, что в первой постсоветской ВПН 2002 года «появилось около 20 новых наименований народов и национальностей». Впоследствии, отметил Зорин, также наблюдались «большие колебания по тем или иным позициям национального состава».

В ВПН-2021 16,6 млн человек не указали свою национальность принадлежность (в 2010-м так ответили 5,6 млн). Это увеличение вызвано многими факторами. Проведение переписи во время пандемии COVID-19 было сопряжено с минимизацией контактов, а также общей усталостью от ограничений и изоляционных мер. Повлиял и переход на новый технологический способ проведения исследования. Электронный переписной лист, как оказалось, создавал у некоторых пользователей иллюзию автоматического учёта ранее введённой ими информации о родном языке и национальной принадлежности. Либо люди недопонимали этот момент, что говорит о том, что разъяснительную работу в этом направлении, видимо, провести в должном объёме не удалось, — констатирует Владимир Зорин.

Он также отметил, что изменения в национальном составе «обычно обусловлены различием естественного воспроизводства групп населения, внешней миграцией, смены этнического самосознания, например, под влиянием смешанных браков, социально-политической ситуации или информационного фона».

Зорин обратил внимание, что в России наблюдается увеличение численности этносов, для которых характерна высокая рождаемость. Это коренные народы республик Северного Кавказа, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Якутии, Тувы, Алтая, Бурятии и Калмыкии, где в последние годы фиксируется самый высокий в стране естественный прирост. Также он обратил внимание на то, что это «территории с высокой долей неиндустриального населения, жителей сельской местности».

Снижение доли населения, которое отвечало на вопрос о своей национальности, объясняется такими факторами, как эмиграционный отток народов сопредельных государств в период пандемии, убыль населения, миграционная непривлекательность регионов, а также субъектов с низкой рождаемостью и высокой смертностью. У каждого народа свои причины. Например, если говорить о Татарстане и снижении численности татар более чем на 11%, то по своему образу жизни и индустриальному уровню и культуре они наиболее близки к европейской части населения, где наблюдается самый низкий прирост населения, — объяснил этно-политолог.

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Также, по словам Владимира Зорина, в ряде субъектов «на самоопределение населения повлияла агитация национально-культурных и общественных объединений накануне и во время переписи для создания искусственного перевеса одних народов над другими». Такое, как отметил собеседник NEWS.ru, наблюдалось, например, в Адыгее, где по сравнению с 2010 годом «снизилась численность адыгейцев и выросла численность черкесов».

Здесь речь идёт о смене национальной идентичности под влиянием публикаций и выступлений об исторически сложившейся общности абхазо-адыгских этносов, — резюмировал Зорин.

Независимый демограф Алексей Ракша, напомнил, что по данным опроса Левада-Центра (властями РФ признан организацией, исполняющей функции иностранного агента) «почти половина россиян (42% респондентов. — NEWS.ru) не ответили на вопросы ВПН-2021».

Это значит, что большую часть населения придумали. Очень часто в титульных республиках указывают национальность такую, какая выгодна. Например, в Башкортостане проживает довольно много татар, но с каждой переписью всё больше оказывается, что они якобы башкиры. Поэтому анализировать эти данные нет смысла. Что касается финно-угорских республик — Коми, Мордовии, Марий-Эл, Удмуртии, Карелии, там идёт ассимиляция коренного населения (о сокращении финно-угорских народов России исследователи говорят уже давно: с 1926 по 2010 годы их численность снизилась на 945 тысяч человек, или на 28,9%. — NEWS.ru). Его численность сокращается уже много десятилетий. Также сокращается число украинцев, белорусов, евреев, немцев — это либо ассимиляция, либо отъезд на историческую родину, — отметил Ракша в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, численность населения северокавказских наций «завышена на десятки процентов», однако «всё равно она растёт, особенно у ингушей и чеченцев, рождаемость у них самая высокая в России, почти три ребёнка на женщину». Также Ракша считает, что завышенной может быть численность коренного населения Республики Саха:

Якутов тысяч на 100–200 меньше, чем по переписи, но численность их населения, как и у тувинцев, алтайцев или бурят, потихоньку растёт, потому что рождаемость у них выше, чем у русских или в среднем по стране. И это объективный процесс: если у какой-то национальности рождаемость выше, то и доля её должна потихоньку расти, если оттуда массово не уезжают за границу. Но у нас такое наблюдается только с евреями и украинцами, все остальные, видимо, эмигрируют относительно равномерно.

Этнолог и доктор исторических наук Дамир Исхаков также обратил внимание на то, что «вопросы вызывает очень большое число лиц, не указавших национальность». Этот фактор, по словам, учёного, «влияет на отражённую в результатах переписи численность всех народов РФ».

Татары особенно попадают в это число, потому что, я думаю, что число неучтённых взято из состава городского населения, особенно в крупных городах. Есть мнение, что в крупных городах переписчики не попадают примерно в треть квартир, а данные потом берутся из полицейского учёта, где национальность не указывается, — отметил Исхаков.

Относительно убыли коренных этносов других поволжских республик, а также субъектов, традиционно считающимися финно-угорскими, исследователь поставил под сомнение то, что «поволжские финно-угры сильно ассимилировались».

Возможно, что у них есть общая нелюбовь к официальным процедурам и многие из них старались не иметь дела с переписчиками. Могу выдвинуть гипотезу, которую проверить пока невозможно: так как с численностью русского этноса тоже непорядок, администрации финно-угорских республик могли, например, сознательно завышать данные о его численности в своих субъектах за счёт численности коренных народов, чтобы не попасть в плохие администраторы. Такое же подозрение может быть и по русским в Башкортостане и, возможно, Хакасии, — отметил Исхаков.

Говоря о народах Северного Кавказа, учёный также не исключил, что их численность могла быть завышена, «чтобы получать субсидии от федерального центра». Но поскольку в республиках этого макрорегиона «в основном доминируют местные народы и русских маловато, не исключено, что это приводит к завышению численности именно коренных этносов», пояснил этнолог.

Фото: Николай Хижняк/ТАСС

Говоря о крупных народах востока страны — бурятах, якутах и тувинцах, учёный констатировал, что они «почти не ассимилируются», предположив, что «динамика их численности отражена реально». А вот малые народы Сибири и Дальнего востока могут сокращаться из-за того, что «социально-экономическое положение у них нехорошее». Тут речь может идёт как об эмиграции, так и размытии этнической идентичности.

Как писал NEWS.ru, итоги ВПН-2021 ставят под сомнение, несмотря на заявление Росстата о том, в мероприятии приняли участие почти все граждане страны. Между тем различные опросы показывали: переписчики дошли далеко не до всех, да и виртуальная перепись на «Госуслугах» превратилась в настоящий квест, справиться с которым смог не каждый. Некоторые наблюдатели увидели в этом мероприятии скорее повод потратить бюджетные деньги, а не реальный статистический инструмент.