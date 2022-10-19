Военный эксперт раскрыл цель проведения эвакуации в Херсоне Эксперт Литовкин связал эвакуацию Херсона с возможным затоплением города из-за подрыва ГЭС

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Военный эксперт Литовкин предположил, что существует серьезная угроза подрыва плотины Каховской ГЭС, что может привести к затоплению Херсона. В разговоре с NEWS.ru эксперт пояснил, что именно из-за этого власти региона пытаются эвакуировать людей в безопасные места. По его словам, в случае сдачи одного из берегов Днепра, Вооруженные силы РФ не смогут передвигаться «ни вверх, ни вниз».

Тут надо понимать, что есть реальная угроза подрыва плотины Каховской ГЭС. В следствии чего, может подняться большая волна и смыть часть Херсона. И то, о чем вчера говорил Суровикин (про непростые решения. — NEWS.ru), касалось не сдачи Херсона, а эвакуации мирных граждан в безопасные места. Тем более, что при сдаче одного из берегов Днепра, мы элементарно не сможем передвигаться ни в верх, ни вниз, никуда, — считает собеседник.

Литовкин подчеркнул, что сейчас приоритетная задача состоит в спасении людей, а не в сдаче каких-либо рубежей.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что на Каховской ГЭС в настоящий момент идет сброс воды и в случае подрыва плотины Херсон под подтопление не попадет, однако есть опасность для частных зон. По его словам, вода поднимется не выше, чем на метр-полтора.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав. Он подчеркнул, что пока все атаки ВСУ удается отразить.

19 октября в Херсонской области началась эвакуация граждан. Причиной эвакуации власти назвали угрозу масштабных обстрелов жилых районов региона украинскими военнослужащими.