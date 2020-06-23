ЕСПЧ присудил Каспарову компенсацию €10 тыс. за блокировку его сайта

https://static.news.ru/photo/f1b6df58-b555-11ea-bfd3-fa163e074e61_660.jpg Гарри Каспаров Фото: Russian Archive/Global Look Press

Роскомнадзор заблокировал сайты «Каспаров.ру» в 2014 году. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал решение незаконным и обязал Россию выплатить €10 тысяч шахматисту и политику Гарри Каспарову.

Как сообщает РБК, кроме Каспарова, компенсацию €10 тысяч по решению ЕСПЧ получат порталы изданий «Грани.ру» и «Еженедельный журнал», также заблокированные в то же время по требованию Генпрокуратуры.

Отмечается, что, согласно решению ЕСПЧ, блокировка произошла до того, как контент, содержащийся на сайтах, был признан незаконным. В суде посчитали, что это нарушает положения десятой (свобода выражения мнения) и тринадцатой (право на эффективное средство правовой защиты) статей Европейской конвенции по правам человека.

Владельцы всех трёх ресурсов запросили компенсацию от российских властей от €10 тысяч до €20 тысяч. Суд постановил выплатить всем истцам в равной доле — €10 тысяч.

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сайты «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Еженедельный журнал» по требованию Генпрокуратуры, без решения суда. По мнению ведомства ресурсы содержат «призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Как писал NEWS.ru, в 2019 году ЕСПЧ присудил компенсацию в размере €15 тыс. жителю Сыктывкара Григорию Каблису, который через соцсети организовал кампанию в защиту обвинённого в создании ОПГ главы Коми Вячеслава Гайзера. О намерении провести соответствующую публичную акцию он сообщал через аккаунт во «ВКонтакте», который вскоре был заблокирован по решению заместителя генпрокурора и постановлению Роскомнадзора. Обжаловать блокировку в суде ему не удалось, и он обратился в Европейский суд, который решил, что было нарушено право заявителя на свободу слова.