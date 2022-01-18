ЕСПЧ присудил €20 тысяч матери покончившего с собой из-за дедовщины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал €20 тысяч в пользу жительницы Забайкалья Любови Васильевой, сын которой покончил с собой из-за дедовщины в армии. Как сообщается на сайте ЕСПЧ, суд решил, что власти не обеспечили безопасность Сергея Васильева, а также его адекватную психологическую поддержку.

Суд установил , что в 2005 году в воинской части Забайкальского края старшие по службе издевались над сыном Васильевой Сергеем и другими рядовыми. После обращения Сергея к командованию воинскую часть расформировали, однако на пересыльном пункте он столкнулся с бывшими сослуживцами, которые пообещали ему отомстить. Молодой человек покончил с собой в поезде, который направлялся в Иркутскую область.

По данному факту была назначена прокурорская проверка, в результате которой были выявлены случаи неуставных отношений и возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Однако впоследствии оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Ранее журналисты «Новой газеты» выяснили, что в течение последних пяти лет суды стали значительно чаще оправдывать солдат по делам о дедовщине. Кроме того, сократилось общее число дел, рассматриваемых по таким статьям. Лидерами по снижению этого показателя стали Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Дагестан. Вырос показатель в Московской, Калининградской, Ярославской, Брянской и Нижегородской областях, а также в Забайкальском крае.