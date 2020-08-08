Епифанова оценила вероятность полного перехода РФ на цифровое образование

https://static.news.ru/photo/c588bd3a-dabb-11ea-a249-fa163e074e61_660.jpg Ольга Епифанова Фото: facebook.com

Вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») оценила вероятность полного перехода с традиционного на дистанционное образование в России.

Она сообщила, что дистанционная форма обучения не рассматривается как полноценное образование в России. Оно возможно лишь в крайних случаях, в какой-то нетипичной ситуации, как и случилось во время пандемии коронавирусной инфекции, когда пришлось ввести удалённую форму обучения.

В интервью NEWS.ru вице-спикер прокомментировала законопроект о дистанционном образовании, который недавно был представлен на рассмотрение Госдумы.

Этот законопроект не ставит задачу заменить традиционную школу и живое общение учителя с учеником. Речь идёт о донастройке дистанционного образования в таких нестандартных условиях, как самоизоляция из-за вируса, когда по-другому просто невозможно обеспечить непрерывность образовательного процесса. В этом законопроекте уточняются полномочия Минпросвещения и Минобрнауки, и нужно будет ещё cкорректировать подзаконные нормативные акты, уточнить обязанности педагогов, определить перечень предметов, преподаваемых дистанционно, продолжительность уроков, формы контроля и так далее, — пояснила Ольга Епифанова в интервью NEWS.ru.

Она добавила, что дистанционное образование само по себе — это неплохо, но только в рамках дополнительного. Как сообщила Ольга Епифанова, если речь идёт о полной замене традиционного образования, то она будет выступать против перехода на цифровое образование, как и её однопартийцы.

Вот к чему могут привести перегибы с дистанционным обучением, если его будут исподволь, частично вводить в условиях нормальной жизни. И в таком случае я буду выступать категорически против, как и мои коллеги по партии «Справедливая Россия». Другое дело, если мы говорим о дополнительных знаниях к основной программе, которые как раз и можно получить дистанционно. Но это отдельная история, — сообщила вице-спикер Госдумы в интервью.

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