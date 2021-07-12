Эпидемиолог призвал беременных не отказываться от вакцинации

Вакцинировать беременных от коронавируса, чтобы спасти им жизнь, полностью оправданно и рационально. Об этом «360» сообщил врач-эпидемиолог, специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Эдуард Шунков.

По его словам, срок беременности после 22 недель является оптимальным для прививки от COVID-19, поскольку после этого будут исключены все возможные негативные последствия. Шунков также пояснил, что перед вакцинацией беременным необходимо пройти тщательное обследование, разобраться с состоянием здоровья и особенностями течения беременности в каждом отдельном случае.

Нельзя беременных подвести под одну гребёнку с другими прививающимися и делать прививку после беглого осмотра терапевтом, — призвал врач.

Как отметил эпидемиолог, будущие мамы тяжело переносят инфекции, поэтому отказываться от вакцинации им опасно. Кроме того, по его словам, исследования вакцины на беременных показали отсутствие негативного влияния прививки на течение беременности.

Ранее специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина назвала 22-ю неделю беременности оптимальным сроком для прививания от коронавируса. Она утверждает, что вакцинация против коронавируса не увеличивает риск акушерских или перинатальных осложнений.