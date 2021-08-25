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Назван оптимальный срок вакцинации от коронавируса для беременных

09:32, 26 августа 2021
Назван оптимальный срок вакцинации от коронавируса для беременных Фото: unsplash.com
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Специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина назвала оптимальный срок для прививания коронавируса во время беременности. Её слова приводит ТАСС.

Долгушина уточнила, что вакцинироваться стоит заблаговременно, на этапе планирования беременности, однако не возбраняется сделать это и позже, поскольку вакцинация против коронавируса не увеличивает риск акушерских или перинатальных осложнений. По её словам, оптимальным для этого является срок беременности после 22 недель.

Эксперт напомнила, что COVID-19 опасен для беременных женщин и приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Особенно это касается женщин с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями лёгких, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями печени и почек.

Ранее в Минздраве сообщили о 147 тысячах женщин, которые привились от коронавируса, когда ещё не знали о беременности, и вакцинация не повлияла ни на беременность, ни на плод. По словам экспертов, антитела проникают через плаценту и защищают от коронавируса плод. Также после вакцинации будущая мать легче перенесёт болезнь, даже если заразится.

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