Эпидемиолог Минздрава предложил продлить карантин на майские праздники

https://static.news.ru/photo/88941ada-848c-11ea-afc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико высказался о необходимости продлить ограничительные меры в России на майские праздники. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что в други страна, где заболеваемость уже пошла на спад, не торопятся отменить меры во избежание новой волны коронавируса.

Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стане эти меры должны быть сохранены, — приводит его слова ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.