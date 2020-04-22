Эпидемиолог Минздрава предложил продлить карантин на майские праздники

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико высказался о необходимости продлить ограничительные меры в России на майские праздники. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Он отметил, что в други страна, где заболеваемость уже пошла на спад, не торопятся отменить меры во избежание новой волны коронавируса.
Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стане эти меры должны быть сохранены, —
приводитего слова ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.
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