Эндокринолог разрушила миф о безусловном вреде яичных желтков Эндокринолог Калошина заявила, что безусловный вред яичного желтка из-за холестерина является мифом

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Яичница с беконом

Утверждение о безусловном вреде яичного желтка из-за якобы высокого содержания «плохого» холестерина — это миф, заявила в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог Мария Калошина. По ее мнению, расхожее заблуждение может быть связано с тем, что самым популярным блюдом из яиц является яичница с беконом, где жареные ингредиенты действительно богаты вредными насыщенными жирными кислотами. Однако желтки полезны, отмечает Калошина, так как в них содержатся жирные кислоты, жирорастворимые витамины A, D, E и полезный для печени и головного мозга лецитин.

Больше холестерина содержится в готовой мясной продукции. Небольшое поступление холестерина с пищей не вредит организму. В желтке, если не ошибаюсь, всего 0,6 грамма, что допустимо. Сложно сказать, почему на яйцо все напали. Может, из-за популярной яичницы с беконом? Его в яичницу добавлять не стоит, как и жарить само яйцо, так как при жарке выделяются насыщенные жирные кислоты, влияющие на обмен липидов в организме. Они могут быть и канцерогенами. Ноги растут из яичницы с беконом, — отметила Калошина.

По ее словам, допустимая норма употребления куриных яиц — не более двух-трех в день. Врач подчеркнула, что яйцо также является незаменимым источником белка. Эксперт посоветовала россиянам увеличить в рационе долю полезных полиненасыщенных кислот, которые содержатся в орехах, рыбе, авокадо и молочных продуктах.

Насыщенные жирные кислоты образуются при жарке, их много в готовых мясных изделиях. Яйца более полезно готовить на пару в виде омлета. Жарить можно, но без использования масла, на сковороде с антипригарным покрытием. Высокий холестерин более наследственный фактор. Нарушение синтеза жиров чаще передается по наследству. То, что ты будешь есть много плохих жиров и у тебя будет плохой холестерин, это небольшой миф, — заключила Калошина.

Ранее врач-кардиолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Надежда Козминская в беседе с NEWS.ru рассказала, что для того, чтобы избежать повторного инфаркта, нужно отказаться от курения. По ее словам, ограничение касается как активного, так и пассивного курения. Также специалист рекомендовала задуматься о правильном питании и придерживаться диеты, есть больше овощей и фруктов, орехов, рыбы (не менее двух раз в неделю).