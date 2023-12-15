Эндокринолог назвала способ похудеть к Новому году Эндокринолог Тананакина: похудеть к Новому году помогут овощи и зеленый чай

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Убрать лишний вес перед новогодними праздниками поможет употребление овощей и зеленого чая, рассказала в беседе с РИАМО врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Наталия Тананакина. Также, по ее словам, контролировать аппетит хорошо помогают фрукты и ягоды.

Овощи, такие как брокколи, шпинат, капуста и огурцы, являются отличным источником витаминов и минералов, при этом они содержат очень мало калорий. Они помогут вам чувствовать себя сытыми и удовлетворенными, не добавляя лишних калорий, — подчеркнула эксперт.

Зеленый чай, как отметила врач, содержит антиоксиданты, способствующие ускорению метаболизма и сжиганию жира, напиток добавляет организму энергию и при этом помогает уменьшить аппетит. Яблоки, груши и ягоды за счет содержания большого количества клетчатки и воды также уменьшают желание переедать. Кроме того, они являются богатым источником витаминов и минералов.

Белки участвуют в формировании мышечной массы и ускоряют обмен веществ, также способствуя похудению, продолжила эндокринолог. В связи с этим рекомендуется добавить в рацион курицу, индейку, рыбу, яйца или тофу. При этом важно помнить, что, помимо сбалансированного питания, ключевым фактором в потере веса являются умеренные физические нагрузки. Поэтому не стоит забывать о занятиях спортом.

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