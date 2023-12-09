Россиянам назвали действенный способ похудеть Нутрициолог Ромашина: осознанное питание поможет похудеть

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Действенным способом избавиться от лишних килограммов может стать осознанное питание, рассказала «Мосленте» психолог, нутрициолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина. Она объяснила, что люди не воспринимают всерьез мимолетные перекусы, а зачастую именно в них кроются дополнительные калории.

Человек может быть уверен, что почти ничего не ест, но все равно набирает вес, — уточнила эксперт.

В качестве примера Ромашина назвала кофе. Многие люди пьют его с сиропом, сахаром или молоком и таким образом получают немало жидких калорий, отметила она.

Кроме того, продолжила специалист, человек, желающий похудеть, должен понимать свою мотивацию. По словам психолога, осознание собственных целей поможет относиться к себе и своему телу с любовью и уважением.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что при разгрузочных днях правильным считается не полный отказ от еды, а снижение общего количества калорий и исключение из рациона сладостей, фастфуда, жирной и соленой пищи. По ее словам, распространенное мнение о том, что разгрузочные дни помогают вывести из организма шлаки и токсины, является мифом. Для нормализации веса необходим рацион, сбалансированный по калорийности, белкам, жирам и углеводам. Также не следует забывать про регулярную физическую нагрузку, подчеркнула эксперт.