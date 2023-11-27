Гастроэнтеролог развеяла миф о разгрузочных днях Врач Кашух: разгрузочные дни не помогают избавиться от шлаков и токсинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При разгрузочных днях правильным считается не полный отказ от еды, а снижение общего количества калорий и исключение из рациона сладостей, фастфуда, жирной и соленой пищи, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, распространенное мнение о том, что разгрузочные дни помогают вывести из организма шлаки и токсины, является мифом.

Разгрузочные дни — это только один из способов снизить количество потребляемых калорий. Не надо верить мифам о том, что таким образом мы избавляемся от шлаков и токсинов. Здоровый организм не надо чистить — он прекрасно справляется с этим самостоятельно, — объяснила врач.

Она отметила, что после разгрузочного дня вес действительно может немного снизиться, однако происходит это за счет выхода жидкости, а не избавления от жира. Для нормализации веса необходим рацион, сбалансированный по калорийности, белкам, жирам и углеводам. Также не следует забывать про регулярную физическую нагрузку.

Как подчеркнула специалист, отказ от еды без рекомендации диетолога может нанести вред организму, вызвать расстройство ЖКТ и привести к дефициту витаминов и минералов. Кроме того, у голодания есть и психологические последствия: падение работоспособности, снижение внимания, ухудшение настроения.

Попытки похудеть с помощью голодания, следуя рекомендациям из интернета или собственным ощущениям, особенно опасны для беременных и кормящих матерей, а также при сахарном диабете и заболеваниях органов пищеварения.

Если развиваются болезни обмена веществ, то нужно обращаться к врачу, а не садиться на диеты, — подчеркнула гастроэнтеролог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Родионова рассказала, что опустошение желчного пузыря от накопившейся желчи является опасной процедурой для людей, страдающих желчнокаменной болезнью. По словам эксперта, попытки «гнать желчь» могут привести к серьезным осложнениям, таким как механическая желтуха или острый билиарный панкреатит.