Эмоциональное выгорание характеризуется ощущением умственной и физической опустошённости, апатии ко всему происходящему. Люди, которые с ним сталкиваются, перестают радоваться вещам, которые раньше доставляли удовольствие. О причинах появления такого состояния и способах борьбы с ним NEWS.ru поговорил с психологом Ольгой Латынцевой.

Эмоциональное выгорание обычно является следствием того, что человек на протяжении длительного времени выполняет задачи, которыми не хочет заниматься. В первую очередь, речь идёт о работе, на которой многие проводят большую часть своей жизни.

Многие люди, которые тратят время на дела, не приносящие удовольствия, глубоко в душе осознают это. Однако порой вместо того, чтобы найти новое место работы или расстаться с токсичным партнёром, человек решает игнорировать проблемы, отмечает Латынцева.

Смотреть внутрь себя зачастую очень страшно, и поэтому мозг человека может включать защитный механизм. В таком случае люди сами себе не признаются в наличии проблем и необходимости что-то менять в жизни. Некоторые из них даже загружают себя дополнительными делами, чтобы убежать от своих мыслей. Ольга Латынцева психолог психолог

Большая часть людей, которые постоянно сталкиваются с эмоциональным выгоранием, ставят себя в позицию жертвы, считает психолог. Зачастую свою неудовлетворённость на работе и нежелание искать новую они объясняют тем, что минусы есть во всех компаниях, а на рынке труда сейчас очень мало вакансий. Порой женщины не уходят от токсичных партнёров, потому что считают, что нормальных мужчин сейчас почти нет, и они являются заложницами такой ситуации.

Многие терпят неудобный график работы и низкую зарплату. Такая модель поведения закладывается ещё в детстве, когда ребёнку говорят «хочешь в туалет или есть — потерпи», — пояснила Латынцева.

Однако люди могут сталкиваться с эмоциональным выгоранием, даже если работа и другие дела приносят удовольствие, а с близкими налажены хорошие отношения. Это, отмечает психолог, свидетельствует о том, что человек на протяжении длительного времени не отдыхал так, как ему хотелось бы.

Находящиеся в таком состоянии люди могут испытывать проблемы со сном, боли в спине и шее. Связано это с тем, что психологические факторы могут оказывать влияние на возникновение и течение телесных заболеваний, отмечает специалист.

Уделите время себе

Для того чтобы побороть эмоциональное выгорание, следует ответить себе на вопрос: «Что именно на протяжении длительного времени я делаю не так?». Это поможет понять, что необходимо исправить, чтобы начать получать от жизни удовольствие.

Мотивировать себя внести изменения в привычный уклад можно, поговорив с людьми, которым уже это удалось. Это поможет заручиться поддержкой или получить ценные советы.

Чтобы избавиться от эмоционального выгорания, также следует разорвать череду «серых» будней и уделить время приятным делам, отмечает специалист. Если вы постоянно ездите на работу или в спортивных зал на одном и том же автобусе, смените маршрут, а ещё лучше — ходите пешком. Попробуйте приготовить блюдо, которое до этого не делали. Чтобы эмоционально разгрузиться, психолог рекомендует посетить баню и массажиста. Не стоит также забывать выделять время на просмотр фильмов и прослушивание любимой музыки.