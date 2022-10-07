Эмиграция в белых халатах: почему число медицинских вакансий выросло вдвое После начала мобилизации нехватка медиков стала ощущаться сильнее. Об этом говорят и представители отрасли, и кадровые агентства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период с начала мобилизации в России до конца сентября количество вакансий для медицинского персонала по сравнению с аналогичным периодом августа увеличилось вдвое, подсчитали в HeadHunter. Врачи не только высококвалифицированные специалисты, способные работать за рубежом, но и военнообязанные. В силу последней волны эмиграции клиники, и раньше не испытывавшие перенасыщения кадрами, сталкиваются с дополнительной нехваткой персонала, решить которую пока не удается.

В HeadHunter подсчитали количество вакансий для медицинского персонала в период с 21 сентября (первый день мобилизации) до 30 сентября и сравнили его с аналогичными периодами за три летних месяца, рассказал NEWS.ru представитель компании Александр Джабаров. В организации выяснили, что в сентябре по сравнению с августом количество вакансий для медиков выросло в два раза — с 8200 до почти 17 000 объявлений. Самыми востребованными стали лечащие врачи, врачи-эксперты и специалисты по клиническим исследованиям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В два раза увеличилось количество вакансий для специалистов без опыта работы, вчерашних студентов. В конце сентября для них было открыто 2500 вакансий, в конце августа — 1200, в июне и июле — меньше 1000. Активно начинают клиники набирать молодежь, — рассказал Джабаров.

В SuperJob NEWS.ru сообщили, что тоже заметили рост числа вакансий для медиков. Эксперты этой компании сравнивали количество объявлений в первую неделю мобилизации (21–28 сентября) с предыдущей неделей и зафиксировали общий рост числа вакансий на 8%. Количество предложений коммерческих клиник для врачей выросло на 10%, для среднего и младшего медперсонала — на 12%.

Как правило, медики в России военнообязанные и имеют военный билет вне зависимости от своего пола. Российское законодательство не делает для них никаких исключений при мобилизации, а точное количество специалистов, планируемое к призыву, неизвестно. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев говорил о призыве не более трех тысяч медиков, однако это число не зафиксировано ни в каких документах. Его заместитель и вовсе утверждал, что мобилизовывать врачей, не имеющих опыта работы в боевых действиях, не будут.

В то же время медики жалуются, что получают повестки, хотя их некому заменить на их рабочих местах, а никакого опыта работы они не имеют. Кроме того, по словам зампреда думского комитета по охране здоровья, некоторых врачей пытаются призывать как рядовых: «Сейчас призывают врачей, а у них [такая] военно-учетная специальность, как механик-водитель, — и никому дела нет, что врач, например, высококвалифицированный реаниматолог».

Однако в первую очередь речь идет о добровольном отъезде за границу на волне страха перед возможной мобилизацией. Как рассказал NEWS.ru руководитель клиники «Рассвет» Алексей Парамонов, некоторые медицинские учреждения потеряли до 10% своего персонала: эти люди просто покинули страну с началом мобилизации.

Есть нехватка высококвалифицированного персонала. Многие уехали, неизвестно насколько, может быть, они вернутся через месяц, а может, и нет. Быстро заменить высококвалифицированный персонал нельзя. Если у клиники был кадровый резерв — слава богу, — сказал он.

По его словам, чтобы заменить выпавший персонал, потребуется время. Кроме того, в этом процессе могут возникнуть проблемы, несмотря на то что большинство специалистов все же остались в стране. Парамонов ожидает, что возникнет внутренняя миграция медиков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москве платят больше, из регионов будут уезжать, Москва компенсируется, а в регионах ситуация с доступностью [медицинской помощи] ухудшится, — добавил он.

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» в разговоре с NEWS.ru отметил, что отток российских врачей за рубеж был и раньше, частично он компенсировался притоком в РФ специалистов из Средней Азии. Сейчас же, по его словам, ряд известных медиков покинули страну.

Наверное, это потеря, — считает он.

При этом острый дефицит кадров в медицинской сфере существует уже не меньше 10 лет, рассказал эксперт. Больше всего он ощущается в сельской местности. Рост числа врачей был зафиксирован только в 2020–2021 годах, когда для медиков существовали «ковидные» надбавки.

Объявлено, что потребуется мобилизовать не более трех тысяч медработников. Сама по себе цифра не такая значительная в масштабах страны с учетом порядка двух миллионов медработников. Но в каждом конкретном случае с учетом уже имеющегося дефицита кадров уход даже одного врача может существенно ухудшить ситуацию в конкретной больнице, в конкретной поликлинике, на конкретной станции скорой помощи, — заключил он.

По данным Росстата, в России по состоянию на ноябрь 2020 года работало 737,4 тысячи врачей и 1,5 млн среднего медперсонала. Точное число покинувших страну и подвергшихся мобилизации медиков сейчас неизвестно.

Точной информации о планируемом количестве призывников в рамках мобилизации в настоящий момент тоже нет. Эта информация, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, содержится в засекреченном пункте указа главы государства о мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что всего власти собираются мобилизовать 300 тысяч человек, но «не единоразово, а планово». СМИ со ссылкой на источники в администрации президента называли другие цифры: «Новая газета. Европа» пишет о миллионе человек, «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) — об 1,2 млн человек. Обе эти публикации Песков назвал ложными.

Официальной статистики по выезжающим из страны россиянам в открытом доступе также нет. По данным Forbes, государство покинули около 700 тысяч человек. Песков назвал эту информацию «уткой», но других данных не привел. Сколько среди покинувших Россию людей медиков и врачей — неизвестно.