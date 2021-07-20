Эксперты заявили о катастрофе в сфере общепита

Эксперты заявили о катастрофе в сфере общественного питания в России. Так, по их данным, за то время, когда в Москве действовали ограничения по QR-кодам, закрылись 170 ресторанов. И это только в Москве, пишут «Новые известия».

Специалисты отмечают, что в 2020 году на Москву и Подмосковье приходилось 24,8% оборота общественного питания всей страны. В 2019 году этот показатель равнялся 26,8%. Эксперты отмечают, что такое падение существенно влияет на сферу общепита в целом.

Хуже, чем в прошлом году, сфере общественного питания в целом в России пришлось лишь после распада СССР. В 1992 году её оборот упал на 49,5%. В пандемийном 2020-м падение составило 22,6%, — говорится в сообщении.

Эксперты также уточнили, что по данным на январь — май 2020 года оборот общепита в РФ так и остался ниже допандемийного уровня на 4,1%. Таким образом, говорить о восстановлении отрасли пока не приходится.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев нынешнего года в России закрылось 545,8 тысячи индивидуальных предприятий — это почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием коронавирусного 2020 года. NEWS.ru попробовал выяснить, почему люди сегодня сворачивают все дела, как можно остановить этот процесс и куда сегодня пойдёт армия голодных ИП.