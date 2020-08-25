Эксперты выяснили, как россияне отдыхали этим летом

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Россияне в июле — первой половине августа стали тратить на отдых меньше. Согласно исследованию МТС Банка, средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, в то время как количество купленных туров выросло.

Эксперты проанализировали данные по банковским картам пяти миллионов клиентов МТС Банка во всех регионах России.

В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 16% год к году, а в августе — уже на 25%. При этом значительно уменьшился средний чек — на 33% в июле и на 44% в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях, — отмечают аналитики.

Этим летом, согласно выводам специалистов, россияне чаще пользовались прокатом автодомов. В июле количество транзакций в этой категории выросло в 7 раз, а в августе — в 4,7 раза. Эксперты уточняют, что продажи ж/д и авиабилетов практически соответствуют показателям прошлого года.

Количество транзакций по билетам на поезда в июле уступает прошлому году всего на 2%, в августе — на 6%. По авиабилетам в июле также произошло незначительное снижение на 1%, а в августе уже на 17%, — отметили в банке.

Как передаёт РИА Новости, чек на поездку поездом незначительно вырос, а вот авиатранспорт показал небольшое снижение. В условиях пандемии россияне стали чаще летать самолётами на российские курорты. Это оказалось значительно дешевле перелётов за границу.

Выросли также продажи билетов на электрички. В июле их стали покупать на 10% больше. Это объясняется тем, что часть россиян отказалась от дальних поездок и проводит лето на даче.

Аналитики отметили, что количество покупок в магазинах беспошлинной торговли duty free в этом году значительно сократилось. В июле 2020 года этот показатель снизился в 5,4 раза, в августе — в 3,7 раза.

Ранее NEWS.ru писал, что большая часть россиян боится планировать отпуск из-за пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты исследования, проведённого одним из сервисов для планирования путешествий. Согласно им, о поездках не готовы думать 52,2% респондентов. Из них 42,3% опасаются второй волны COVID-19, а 9,9% опрошенных пугает возможность заразиться в пути.

При этом 30,6% россиян сообщили, что пока не планируют поездки, так как на сегодняшний день интересующие их направления закрыты. 28,1% опасаются, что рейсы или поезда могут быть отменены, 16,6% переживают из-за отелей.