Эксперты увидели двойные стандарты в указе о гражданстве чиновников

Новый указ, который позволяет чиновникам иметь двойное гражданство, выглядит очень странно, особенно на фоне закона об иностранных агентах. Из-за этого он является ярким примером политики двойных стандартов. Об этом пишут «Новые известия».

Некоторые эксперты задают логичный вопрос по поводу того, откуда вообще у чиновников изначально появляются несколько гражданств, от которых потом сложно избавиться. Само по себе гражданство нельзя получить просто так, и для этого необходимо прождать достаточно длительное время и оформить большое количество документов.

Новый указ представляет собой ещё один шаг к восстановлению в России средневекового сословного общества, — считает публицист Анатолий Несмиян.

Основа складывающегося в России сословного общества заключается в том, что разные сословия подчиняются разным правовым режимам. То есть для обычных людей всё будет строго по закону, а для «господ» — по желанию. И формулировка в Конституции о том, что все равны перед законом, не отменяет факта, что всё равно найдутся те, кто будет равнее, заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому гражданам РФ с иностранным гражданством разрешается заступать на государственную и муниципальную должности.