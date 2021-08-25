Путин разрешил чиновникам иностранное гражданство в особых случаях

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому гражданам РФ с иностранным гражданством разрешается заступать на государственную и муниципальную должность. Это допустимо в особых случаях, если прекратить иностранное подданство не удаётся по не зависящим от человека причинам. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Решать, возможно ли прекратить иностранное гражданство, будет президент или комиссия по вопросам гражданства при президенте. Также указ
Ранее Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией и подписал его. Уточняется, что те, у кого было южноосетинское гражданство на 26 августа 2008-го, когда РФ признала независимость республики, смогут без отказа от него получить российское в упрощённом порядке.