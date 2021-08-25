Путин разрешил чиновникам иностранное гражданство в особых случаях

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому гражданам РФ с иностранным гражданством разрешается заступать на государственную и муниципальную должность. Это допустимо в особых случаях, если прекратить иностранное подданство не удаётся по не зависящим от человека причинам. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Решать, возможно ли прекратить иностранное гражданство, будет президент или комиссия по вопросам гражданства при президенте. Также указ диктует госслужащим обязанность «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства. Кроме того, чиновники не должны получать документы по второму гражданству и вообще совершать действия как граждане иностранного государства. Опять же кроме случаев, когда это нужно, чтобы его прекратить.

Ранее Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией и подписал его. Уточняется, что те, у кого было южноосетинское гражданство на 26 августа 2008-го, когда РФ признала независимость республики, смогут без отказа от него получить российское в упрощённом порядке.