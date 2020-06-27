Эксперты Роскачества дали советы по выбору правильного шашлыка

https://static.news.ru/photo/0c7e9f0c-b861-11ea-8711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты Роскачества дали ряд советов по выбору правильного шашлыка. Эксперты рассказали, на что надо в первую очередь обращать внимание при выборе продукции.

По словам специалистов, предпочтение стоит отдавать шашлыку, который был упакован на мясоперерабатывающем предприятии или же на мясокомбинате. Кроме того, важно всегда обращать внимание на дату изготовления.

Также необходимо смотреть на внешний вид шашлыка. Все кусочки должны быть однородны по размеру и массе. Такое мясо будет удобно нанизывать на шампур, оно равномерно доходит до состояния готовности.

Как подчеркнули в Роскачестве, для поездки с полуфабрикатом за город или на дачу не стоит выбирать шашлык под «белым» соусом. Например, на основе майонеза. В этом случае повышается риск заработать пищевое отравление.

Готовить мясо надо на углях без использования открытого огня. Самый безопасный способ — это запекание шашлыка в фольге. Данный материал защищает продукт от канцерогенов, образующихся при горении.

Если вы маринуете мясо сами, помните, что несолёное мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо — при температуре не выше шести градусов. Это связано с тем, что мясо — прекрасная среда для роста микроорганизмов, — цитирует экспертов РИА Новости.

В Роскачестве отметили, что в 2018 году при мониторинге в половине из исследованных торговых марок шашлыка обнаружили патогенные микроорганизмы. В 2020, при повторном анализе, не было выявлено ни одного нарушения требований к микробиологическим показателям продукции.

Как ранее писал NEWS.ru, владелец мясной лавки Павел Поцелуев рассказал, какое мясо подойдёт для шашлыка и как его правильно замариновать.

Хозяин магазина рекомендует в первую очередь обратить внимание на говядину. Самыми вкусными её частями являются плечелопаточный отруб и спина.