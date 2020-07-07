Эксперты рассказали о правилах торговли сахарной ватой и квасом

Специалисты Роскачества рассказали о правилах торговли квасом и сахарной ватой летом. По словам экспертов, в настоящее время важно иметь в виду не только жару, но и пандемию коронавирусной инфекции нового типа.
Отмечается, что в санитарном законодательстве регламентированы правила использования аппаратов по изготовлению сахарной ваты. Продавец должен носить опрятную одежду, бейдж с фамилией. Также торговцу необходимо соблюдать правила гигиены.
В связи с пандемией коронавируса продавцы как в помещениях, так и на улице обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Они должны быть обеспечены масками и перчатками. Кроме того, торговцам следует обрабатывать руки и перчатки специальными кожными антисептиками каждые два часа.
Также существуют требования к очистке бочек для кваса. Данный процесс предполагает окисление ёмкости, обработку её моющими средствами и паром. После заправки напитка на крышку ставится пломба, гарантирующая чистоту кваса. Сами бочки должны быть теплоизолированными, и температура в них летом не должна меняться более чем на 2–3 градуса в течение восьми часов, передаёт РИА Новости.
При следовании указанным правилам квас не испортится, даже находясь на солнце. Соблюдение требований контролируют специальные надзорные органы во время плановых проверок.
Как ранее писал NEWS.ru, в Роскачестве
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