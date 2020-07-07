Эксперты рассказали о правилах торговли сахарной ватой и квасом

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Специалисты Роскачества рассказали о правилах торговли квасом и сахарной ватой летом. По словам экспертов, в настоящее время важно иметь в виду не только жару, но и пандемию коронавирусной инфекции нового типа.

Отмечается, что в санитарном законодательстве регламентированы правила использования аппаратов по изготовлению сахарной ваты. Продавец должен носить опрятную одежду, бейдж с фамилией. Также торговцу необходимо соблюдать правила гигиены.

В связи с пандемией коронавируса продавцы как в помещениях, так и на улице обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Они должны быть обеспечены масками и перчатками. Кроме того, торговцам следует обрабатывать руки и перчатки специальными кожными антисептиками каждые два часа.

Также существуют требования к очистке бочек для кваса. Данный процесс предполагает окисление ёмкости, обработку её моющими средствами и паром. После заправки напитка на крышку ставится пломба, гарантирующая чистоту кваса. Сами бочки должны быть теплоизолированными, и температура в них летом не должна меняться более чем на 2–3 градуса в течение восьми часов, передаёт РИА Новости.

При следовании указанным правилам квас не испортится, даже находясь на солнце. Соблюдение требований контролируют специальные надзорные органы во время плановых проверок.