Эксперты рассказали, когда в самолёте риск заразиться больше всего

https://static.news.ru/photo/61126944-ce88-11ea-ae1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность заразиться коронавирусом в самолёте выше всего в момент посадки и высадки пассажиров.

Об этом сообщает британский портал Express со ссылкой на исследование немецких учёных. С помощью компьютерного моделирования она обнаружили, что в момент посадки и высадки пассажиры более тесно контактируют друг с другом.

В это время путешественники стоят в очереди в проходе, толпятся у выхода, забирают ручную кладь. А во время полёта вентиляция воздуха обеспечивает относительную безопасность.

Современные вентиляционные системы работают по принципу: 50% свежего воздуха и столько же отфильтрованного салонного. Это значит, что воздух на борту полностью меняется каждые три минуты.

Как писал NEWS.ru, медицинские специалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет-Израйел опровергли утверждение о связи группы крови пациента с заражением коронавирусной инфекцией.

Ранее учёные сообщали, что люди со второй группой крови — А (II) — имели на 45% более высокий риск заражения коронавирусом и развития проблем с дыханием по сравнению с носителями других групп крови. А у обладателей первой группы крови — 0 (I) — риск заразиться коронавирусом был на 35% ниже. Возможно, по их мнению, это лишь совпадение, так как в исследовании приняли участие всего 1600 пациентов с коронавирусом из Испании и Италии, а также более 2200 здоровых людей в контрольной группе.