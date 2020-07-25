Эксперты рассказали, когда в самолёте риск заразиться больше всего

Вероятность заразиться коронавирусом в самолёте выше всего в момент посадки и высадки пассажиров.
Об этом
В это время путешественники стоят в очереди в проходе, толпятся у выхода, забирают ручную кладь. А во время полёта вентиляция воздуха обеспечивает относительную безопасность.
Современные вентиляционные системы работают по принципу: 50% свежего воздуха и столько же отфильтрованного салонного. Это значит, что воздух на борту полностью меняется каждые три минуты.
Как писал NEWS.ru, медицинские специалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет-Израйел опровергли утверждение о связи группы крови пациента с заражением коронавирусной инфекцией.
Ранее учёные сообщали, что люди со второй группой крови — А (II) — имели на 45% более высокий риск заражения коронавирусом и развития проблем с дыханием по сравнению с носителями других групп крови. А у обладателей первой группы крови — 0 (I) — риск заразиться коронавирусом был на 35% ниже. Возможно, по их мнению, это лишь совпадение, так как в исследовании приняли участие всего 1600 пациентов с коронавирусом из Испании и Италии, а также более 2200 здоровых людей в контрольной группе.
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