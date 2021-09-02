Эксперты объяснили парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле

Заболеваемость COVID-19 в Израиле, где привито почти всё население, растёт из-за распространения штамма «дельты». Об этом рассказал Lenta.ru вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По словам специалиста, штамм «дельта» более контагиозен и имеет более серьёзные последствия в отличие от других разновидностей коронавируса. Кроме того, он способен частично преодолевать вакцинную защиту у привитых взрослых.

В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм «дельта», который способен заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали, — сообщил Аграновский.

Иммунолог Владимир Болибок связывает рост заболеваемости коронавирусом в Израиле со снижением эффективности вакцин против новых штаммов. По его словам, наиболее заметное снижение эффективности произошло у матричных вакцин, у векторных меньше.

Он также отметил, что несмотря на подъём заболеваемости в Израиле наблюдается небольшой рост смертности. Это связано с тем, что власти правильно планировали вакцинацию. В первую очередь там прививались самые уязвимые контингенты: люди старшего возраста, медработники, сотрудники общественных мест, диабетики и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вот этот подход дал свои плоды. У них вспышки идут, новые штаммы гуляют, но при этом смертность в разы отличается от нашей, — заявил Болибок.

Как сообщалось, с 8 августа Израиль вернулся к ужесточению мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Обязательным правилом вновь стало ношение масок при высокой концентрации людей даже на открытом воздухе. Помимо этого, населению запретили «пожимать руки, обниматься и целоваться, а также избегать любых ненужных собраний в закрытом помещении».

Ранее главврач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников отметил, что опыт Израиля, а также стран Европы и Америки показывает, что «вакцинация ничего не остановила». Но она важна, потому что влияет не на распространение, а на снижение тяжёлых случаев и смертности. В другие противоэпидемические меры, к примеру, в эффективность локдаунов, Мясников не верит. Он напомнил о ситуации в Австралии, а именно в Мельбурне, который был закрыт «200 с лишним дней», однако всё равно там вспышка, как и везде, где люди месяцами сидели на самоизоляции, то есть волны как были, так есть.