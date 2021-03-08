Эксперт назвал главное правило безопасного хранения данных на смартфоне

По мнению эксперта, сейчас уровень защиты данных на смартфоне можно сравнить с уровнем защиты почтового ящика в подъезде. Поэтому, по его словам, всё, что человек готов хранить в таком ящике, можно хранить и в смартфоне.

Хранить можно любые данные без ограничений, но самое простое правило: всё, что вы готовы хранить в своём почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне, — рассказал он в беседе с RT.

Масалович подчеркнул, что нельзя хранить информацию на серверах и компьютерах, а также на смартфонах, подключённых к сети. Для этого лучше использовать удалённые носители.

Он также не советует хранить в памяти смартфона таблички с паролями и учётными данными, а также использовать одинаковые пароли на разных сервисах.

Кроме этого, Масалович заявил об опасности галочки «Запомнить меня», которую, по его мнению, не стоит нигде ставить. Также нельзя хранить фото паспорта, а в личном кабинете интернет-магазинов лучше не разрешать запоминать данные банковской карты, а каждый раз вводить их заново.

Удобнее разделить кредитные карты: то есть счёт, на котором много денег, сделать доступным только из отделения. То есть когда вам нужно провести крупный платеж, вы должны в отделение прийти, — отметил специалист.

Ранее киберэксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов, работающих на операционной системе Android, удалить «очень опасное» приложение. По его словам, программа, призванная защитить конфиденциальность человека, работает с точностью до наоборот. Доффман сообщил, что речь идёт о наборе бесплатных приложений SuperVPN, которые установили более ста миллионов раз. Эксперт обвинил приложение в том, что оно скрывает в себе вредоносное шпионское ПО и способствует утечке личных данных.