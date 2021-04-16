Эксперт сообщила о колебаниях заболеваемости COVID при неустойчивой погоде

https://static.news.ru/photo/79c5fa96-9f43-11eb-8573-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При неустойчивой погоде в весенний период будут продолжаться колебания в уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 17 апреля, в разговоре с журналистами сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Накануне в ВОЗ заявили, что в течение прошедших двух месяцев в мире отмечен практически двукратный еженедельный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Планета приближается к самому высокому уровню распространения болезни.

Пшеничная отметила, что весной могут продолжаться колебания заболеваемости.

При неустойчивой весенней погоде небольшие суточные колебания заболеваемости могут продолжаться, как это бывает при любой сезонной респираторной вирусной инфекции, — цитирует эксперта ТАСС.

Она рассказала, как можно минимизировать возможный подъём заболеваемости. Для этого обществу необходимо пройти вакцинацию и соблюдать предписанные специалистами меры безопасности.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России было возбуждено более 80 уголовных дел, связанных с заражением коронавирусной инфекцией по неосторожности. Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.