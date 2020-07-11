Эксперт рыбного рынка посоветовал коптить рыбу самостоятельно

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Рынки, не оборудованные холодильными установками, — не лучшее место для покупки копчёного деликатеса, предупредил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Он пояснил, что рекомендуемая температура для хранения готовой рыбы — от 0 до +4 градусов, при температуре +12 градусов сокращается срок годности продукции, передаёт радио Sputnik.

Если продукция продается на рынке не из холодильника, покупать её нельзя. Вы не знаете, сколько она там хранилась. Дело даже не в горячем копчении, она может быть просто тухлой, — сказал директор Ассоциации.

Таким образом, главное правило при выборе такой рыбы — наличие проверенного продавца, который может гарантировать, что правильно хранил готовый продукт. Чтобы быть уверенным в том, что блюдо приготовлено и хранилось в надлежащих условиях, можно приобрести домашнюю коптильню и приготовить его самостоятельно.

Большинство населения не ест рыбу горячего копчения каждый день, но иногда хочется. Если вы хотите просто поесть рыбы, лучше брать мороженую или свежую рыбу, самим ее готовить, — посоветовал Фомин.

Эксперт отметил, что изначально горячее копчение применялось просто для того, чтобы продлить срок годности слабосолёной рыбы, но многие оценили пикантный вкус, который обретает рыба при таком способе приготовления. Пищевая ценность рыбы при этом не меняется в сравнении с другими методами готовки.

Если говорить о белках, жирах, минералах, они сохраняются независимо от видов термообработки. Если говорить о витаминах, то при термообработке они разрушаются. При температуре выше 70 градусов витамины и биологически активные вещества разлагаются, — добавил эксперт.

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