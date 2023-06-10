Эксперт Роспотребнадзора развеяла миф о пользе мороженого при больном горле Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: мороженое при больном горле повышает риск осложнений

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Мороженое может снизить болевые симптомы и уменьшить воспаление при болезнях горла, но также может вызвать снижение кровообращения в области воспаления, что увеличивает риск осложнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Мороженому часто приписывают лечебные свойства. Но так ли это на самом деле? Действительно, при ангине и других заболеваниях горла мороженое охлаждает воспаленную ткань миндалин, уменьшает отек в горле и снижает болевые ощущения. При этом может произойти и нарушение кровотока в воспаленном месте, что повысит риск возникновения нового очага воспаления, — подчеркнула Пшеничная.

Она также указала, что для снятия боли существуют более безопасные альтернативы, такие как местные антисептики для горла, содержащие обезболивающие вещества. Поэтому, утверждает Пшеничная, не стоит рассматривать мороженое как средство лечения ангины, тонзиллита и других заболеваний горла.

Кроме того, она предостерегла, что употребление холодного мороженого в жаркую погоду в больших порциях и с быстрой скоростью может вызвать проблемы с горлом, даже если до этого не было никаких симптомов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что в жару мороженое повышает риски воспаления горла и может привести к развитию фарингита или ларингита, поэтому есть его лучше с осторожностью.