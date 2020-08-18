Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/7c4decb0-e148-11ea-a86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Медицинский эксперт, занимавшаяся исследованием после гибели пострадавшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова, заявила, что у курьера не было шансов выжить. Полученные травмы оказались слишком серьёзными.

Какой-то шанс есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьёзные травмы, — подчеркнула специалист.

По её словам, Захаров погиб из-за кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. Врачи скорой помощи ввели пострадавшему все необходимые препараты. Однако все их усилия оказались тщетны. Кроме того, мужчина не получил никаких травм при перемещении после ДТП, сообщает ТАСС.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, Пресненский суд на очередном заседании по делу актера Михаила Ефремова допросил эксперта бюро судмедэкспертизы Светлану Ромодановскую, которая составляла заключение для погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она сообщила, что курьер, согласно выводам экспертизы, был пристёгнут.