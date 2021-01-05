Эксперт рассказала, как превратить праздничные салаты в полезные блюда

https://static.news.ru/photo/2d563cc2-50cc-11eb-88e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Блогер и специалист по здоровому питанию Ольга Малышева рассказала, как превратить традиционные праздничные салаты в полезные блюда, помогающие укреплять иммунитет.

Одной из главных проблем новогодних салатов Малышева считает покупной майонез, который очень калориен и при этом не содержит полезных веществ, так как в его основе лежит рафинированное масло.

Майонез можно заменить на масло холодного отжима. Даже один этот нюанс положительно скажется на том, как салат будет влиять на пищеварение и, соответственно, на наш иммунитет. Второй момент ‒ это эксперименты с разными соусами. Можно добавить в них больше зелени. Например, можно сделать заправку для салатов типа песто, используя свежую зелень и оливковое масло, — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Малышева отметила, что зелень — это абсолютно уникальный ингредиент, который помогает улучшить усвоение любых блюд и сделать их более полезными для иммунитета. Среди наиболее полезных представителей зелени она выделила укроп, кинзу и петрушку.

Есть такая прекрасная специя — куркума, которая, если её добавлять немного, практически не влияет на вкус, но она очень полезна для пищеварения, иммунной системы и для печени, так как обладает очищающей функцией. Также она обладает антивирусными свойствами, что сегодня актуально как никогда, — привела пример Малышева.

Также она указала на полезные свойства имбиря и свежемолотого чёрного перца.

По словам эксперта, даже салат оливье при должном творческом подходе можно сделать намного полезнее. Так, она предложила заменить консервированные продукты в нём на свежие или свежезамороженные, самим приготовить майонез из более здоровых ингредиентов и даже заменить колбасу в салате на рыбу.

Консервированный горошек заменяется горошком мороженым, у которого остаётся свежий и сочный вкус. Можно заменить колбасу на солёную или слегка поджаренную красную рыбу, это сделает салат более лёгким для усвоения. Но по вкусу этот альтернативный салат будет отличаться от классической версии оливье. Это рецепт для тех, кто готов на эксперименты, — отметила она.

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