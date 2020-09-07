Эксперт рассказал, накажут ли потерявшихся в горах Сочи туристов

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Заблудившимся в горах Сочи туристам не грозит никакое наказание, однако вопрос в том, кто оплатит привлечение вертолёта для поисково-спасательной операции, сообщил бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

По его словам, согласно конституции, люди имеют право передвигаться по территории «вдоль, поперёк и по диагонали».

Если мы регистрируемся в МЧС, его структурах или других органах, то это наша личная инициатива, направленная на самосохранение. И 90%, я не побоюсь этого слова, не регистрируются, — отметил он.

Гофштейн пояснил, что в районе, где потерялись туристы, крутые горы и узкое ущелье, поэтому отсутствие сотовой связи не вызывает удивления. При этом он подчеркнул, что в местности, по которой они шли, «нет ничего сложного, погибнуть там нужно умудриться», к тому же там нет диких животных, а погода стоит хорошая.

Единственное, что грозит путешественникам, уточнил эксперт, это разбирательство по вертолёту, так как это всегда дорого, и его использование должно быть обосновано.

Финансовые затраты на подъём машины, на экипаж, керосин, на аэродромное обслуживание всё обычно учитывается, — рассказал Гофштейн.

Он предположил, что скорее всего будет подниматься вопрос об оплате поисковой операции на вертолёте, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи нашли пропавших в горах Адлерского района восьмерых детей. Они сами вышли на связь и сообщили, что живы. Один из потерявшихся смог дозвониться маме и сообщить о местонахождении.

Связь с отправившимся в горы отрядом прервалась 6 сентября. Утром путешественники в составе 11 человек, из которых восемь — дети в возрасте от 10 до 17 лет, выдвинулись из посёлка Эсто-Садок, расположенного неподалёку от Красной Поляны, к озеру в районе Роза Пик, расположенному на высоте 2320 метров над уровнем моря на южном склоне курорта «Роза Хутор». В условленное время вечером туристы не вернулись.

В городе был развёрнут оперативный штаб. Поиски пропавших, которые велись в течение ночи, результатов не дали. Утром 7 сентября были привлечены конные отряды и вертолёт. Задействованы все подразделения спасательных организаций, МЧС, полиция, Росгвардия, казачьи отряды.