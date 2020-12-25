Эксперт рассказал, от чего зависит размер пенсии в России

https://static.news.ru/photo/4070b942-46c5-11eb-a00c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Размер государственной пенсии зависит от нескольких факторов: от возраста, профессии, стажа и официальной зарплаты. Но при прочих равных в России действуют выравнивающие коэффициенты, которые вряд ли можно назвать справедливыми, считает руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Высокие пенсии (более 20 тысяч рублей) сейчас получают те, кому больше 80 лет, потому что им начисляется двойная фиксированная выплата. Кроме того, военные пенсионеры получают больше гражданских. Пенсии им платит не ПФР, а Минобороны, к тому же некоторые получают сразу две пенсии — военную и гражданскую. Для всех остальных пенсионеров правило начисления выплат едино — чем больше зарплата и стаж, тем больше пенсия. При этом некоторые эксперты полагают, что нынешняя система скорее уравнительная, чем справедливая.

Коэффициент замещения в России крайне низкий. Если пенсионеры, у которых в рабочий период была небольшая зарплата, получают 50–70% от неё, то «средний класс» — всего 15–25%, — заявил KP.RU Евгений Биезбардис.

Один из выравнивающих инструментов, действующих в России, — доведение фактически получаемой пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе. То есть если человек заслужил пенсию в 8 тысяч рублей, то ему всё равно её доводят до 11–12 тысяч. Это вряд ли считают справедливым те, кто самостоятельно заслужил пенсию в 12 тысяч рублей. Биезбардис считает, что государству нужно постепенно уходить от излишнего выравнивания, так как это дестимулирует и работников, и работодателей.

По последним данным, в России около 15 млн человек работают «всерую» — либо совсем не платят страховых взносов, либо платят по минимуму. В будущем же они будут претендовать на полноценный размер пенсии.

Почему государство должно это делать, если эти работники в своё время не платили взносы, то есть не оплачивали пенсии нынешних пенсионеров? Это невыполнение межпоколенческого договора с нарушениями и обманом работников, работодателей и государства. Поэтому бюджет ПФР стабильно дефицитен и законодатели вынуждены постоянно менять правила игры, — считает аналитик.

В целом Биезбардис назвал нынешнюю систему пенсионных баллов, которые зависят от стажа и зарплаты, более-менее справедливой. Однако, по его словам, основная проблема сейчас заключается в том, что мало кто из граждан верит, что государство выполнит свои обещания в будущем.

Как писал NEWS.ru, страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3% с 1 января. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что эта цифра выше размера инфляции. Кроме того, она пообещала, что и в следующие годы индексация пенсий также будет выше инфляции. Кроме того, с нового года МРОТ вырастет до 12 792 рублей и впервые превысит прожиточный минимум.