«Ошибки неминуемые»: эксперт объяснил опасность объединения умных камер

https://static.news.ru/photo/15efceae-cea3-11eb-b06e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединение видеонаблюдения во всей России в единую систему и внедрение умных камер чревато для россиян потерей персональных данных, в том числе информации об их передвижениях и личных контактах. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

Пока нет общественного контроля за развёртыванием этих систем, риски, с которыми сталкиваются граждане, попадая под такое тотальное наблюдение, превышают риски безопасности, — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что волонтёр «Роскомсободы» смогла заказать на чёрном рынке слежку за собой в Москве с использованием системы распознавания лиц. За 15 тысяч рублей она получила информацию о своих передвижениях и видеозаписи с ней в городе. С этим организация дошла до суда, где выяснилось, что информацию продают сотрудники правоохранительных органов.

Это не только риски утечек данных, это риски попасть под неправомерные действия правоохранительных органов в связи с ошибками системы распознавания. Вот, например, были штрафы за нарушение самоизоляции. В прошлом году наказывали людей за то, что их якобы вычисляли на улице, хотя они похожи на тех, кто есть в базе систем распознавания лиц на 60%. Это ошибки распознавания неминуемые, — добавил он.

Кроме того, Козлюк отметил, что россияне не давали согласие на сбор и обработку персональных данных. Он призвал ввести мораторий на развёртывание подобных систем, обратив внимание на опыт других стран.

Развёртывание в масштабах всей страны на первоначальном этапе потребует огромных денег из бюджета, на уровне 250 млрд рублей. Понятно, что за этим есть коммерческие бенефициары, которые спят и видят, чтобы освоить эти бюджетные деньги. Конечно, им это выгодно, они будут строить хранилища обработки данных. Но такое вот скрещивание государства и коммерческих структур, ещё при таких чувствительных для общества рисках, конечно, вызывает ещё больше вопросов. То есть из бюджета, из нашего с вами кармана пойдут деньги на то, чтобы развёртывали непрозрачные и склонные к утечкам чувствительные банки данных о всём населении России, — заключил он.

Ранее стало известно, что в России хотят объединить камеры видеонаблюдения в единую геоинформационную систему. Сейчас правительство обсуждает разработку ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения». Платформа объединит в единый контур системы видеонаблюдения во всех городах страны. На её разработку и установку камер планируется выделить 250 млрд рублей за пять лет. Планируется использовать «умные» камеры, оснащённые нейросетью.