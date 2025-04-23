Начиная с 2020 года, когда началась пандемия и резко изменились пассажиропотоки, спрос, оказалось, что, например, и в 2020 году, и в 2021-м, и в 2022-м самый востребованный самолет на нашем рынке был Superjet. Потому что он меньше, чем Boeing и Airbus. И если у вас невысокие продажи на рейс, то на Boeing, например, лететь будет убыточно, потому что он будет полупустой. А на Superjet будет выгодно лететь, потому что он в два раза меньше, в два раза легче, у него меньше будет расход. Как только начнутся поставки, все побегут наперегонки его приобретать, — рассказал Гусаров.