Импортозамещенный Superjet заинтересует все российские авиакомпании, поскольку он крайне востребован и удобен, таким мнением с NEWS.ru поделился главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя первый испытательный полет нового SJ 100. Он добавил, что воздушное судно выгодно использовать.
Начиная с 2020 года, когда началась пандемия и резко изменились пассажиропотоки, спрос, оказалось, что, например, и в 2020 году, и в 2021-м, и в 2022-м самый востребованный самолет на нашем рынке был Superjet. Потому что он меньше, чем Boeing и Airbus. И если у вас невысокие продажи на рейс, то на Boeing, например, лететь будет убыточно, потому что он будет полупустой. А на Superjet будет выгодно лететь, потому что он в два раза меньше, в два раза легче, у него меньше будет расход. Как только начнутся поставки, все побегут наперегонки его приобретать, — рассказал Гусаров.
Полностью импортозамещенный SJ 100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля. Сертификационные испытания будут проходить до конца этого года. Предполагается, что уже в 2026 году лайнеры будут поставляться в российские авиакомпании для дальнейшей эксплуатации. Во время тренировок было подтверждено, что российские системы работают стабильно.