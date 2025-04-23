SJ-100 с отечественными деталями взлетел в Комсомольске-на-Амуре Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полностью импортозамещенный SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в госкорпорации «Ростех». Сертификационные испытания будут проходить до конца этого года.

Предполагается, что уже в 2026 года лайнеры будут поставляться в российские авиакомпании для дальнейшей эксплуатации. Во время тренировок было подтверждено, что российские системы работают стабильно.

Сегодня мы стали свидетелями исторического события — первого полета полностью российского самолета «Суперджета», — заявил генеральный директор ОАК (входит в Ростех) Вадим Бадеха.

Он добавил, что это событие можно назвать важным шагом к укреплению технологической независимости России. Новые лайнеры внесут мощный вклад в развитие авиастроения в стране.

Полет совершался в течение 40 минут. В самый пик самолет достигал высоты в три тысячи метров. Максимальная скорость — 500 км/час.

Ранее сообщалось, что в рамках программы импортозамещения в SSJ 100 заменяют все иностранные компоненты на российские аналоги. Всего под замену попало около 40 систем и агрегатов, включая двигатели, авионику, шасси, системы электроснабжения и кондиционирования воздуха.