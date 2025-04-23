Эксперт раскрыл, почему импортозамещенный Superjet безопасен Главред Avia.ru Гусаров: сбои в работе SJ 100 связаны с «детскими болезнями»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер Sukhoi Superjet 100

Superjet стал для России в каком-то смысле «учебной партой», таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя первый испытательный полет полностью импортозамещенного SJ 100. По его словам, различные сбои в работе воздушных судов связаны с так называемыми детскими болезнями, а также с наличием иностранных деталей.

Конечно, когда самолет был запущен в серию — я напомню, что эксплуатация его началась в авиакомпании в 2011 году, — у него стали проявляться детские болезни так называемые. Были различные отказы, но самое удивительное, что эти «детские болезни» были связаны с импортными комплектующими. И наша святая вера в то, что за рубежом все безопасно, оказалась заблуждением. Именно по этой причине уже в 2018 году было принято решение проводить программу импортозамещения компонентов, — сказал Гусаров.

Полностью импортозамещенный SJ 100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля. Сертификационные испытания будут проходить до конца этого года. Предполагается, что уже в 2026 году лайнеры будут поставляться в российские авиакомпании для дальнейшей эксплуатации. Во время тренировок было подтверждено, что российские системы работают стабильно.