Эксперт предложил носить минимум одежды в смог и жару в Москве Эксперт по выживанию Макеев: в жару и смог нужно пить горячий чай и иметь на себе минимум одежды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинские маски не помогут полностью защититься от смога, а в жару, чтобы охладиться нужно пить горячий чай и иметь на себе минимум одежды, таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился эксперт по выживанию Михаил Макеев. По словам специалиста, маски лучше надевать, поскольку их использование лучше чем ничего.

Астматикам Макеев порекомендовал в критичных ситуациях, особенно гражданам с астмой, заменить маски на обычные тряпки, смоченные водой.

Лучше несколько масок, если нет респиратора со степенью зашиты ФФП-1, ФФП-2 или ФФП-3, то можно несколько масок — две маски берутся, а между ними вставляется смоченная марля. Это гораздо лучше обычно маски, — советует эксперт.

Ношение маски в жару, по его словам, делает ее бесполезной спустя 15-20 минут, однако этого времени хватит для похода в ближайший магазин. В пиковые моменты смога эксперт советует не открывать дома окна и мониторить информационные порталы по поводу состояния воздуха.

Отвечая на вопрос «как переносить жару дома, если окна открывать не рекомендуется и при этом нет кондиционера», Макеев посоветовал иметь на себе минимум одежды, пить горячий чай и смачиваться влажными тряпками, для контроля температуры тела. По его словам, горячий чай лучше утоляет жажду и охлаждает.

Горячий чай. Минимум одежды. Влажными тряпками смачиваться, чтобы контролировать температуру тела, — сказал он.

Кроме того, для находящихся дома в жару граждан он порекомендовал набрать полную ванную воды и периодически охлаждаться, чтобы держать температуру тела в норме.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что запах гари и смог от пожаров, окутавших столицу, уйдут только с началом дождей, а они в ближайшие дни не ожидаются. По его словам, жара будет только усиливаться, столбик термометра поднимется до плюс 33 градусов.