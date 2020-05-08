Эксперт пояснил, почему нельзя оставлять чеки на кассе

https://static.news.ru/photo/12b211ba-90ca-11ea-be78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оставленный на кассе магазина чек может помочь мошенникам похитить средства покупателя или торговой точки. Поэтому при покупке товаров следует либо забрать его с собой, либо разорвать.

Об этом заявил председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьёв, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, схем много и они простые. Например, если оплата прошла наличными, то мошенник, подобрав чек, может снять защиту и вынести из торгового зала аналогичный товар. Охране в случае необходимости покажет фискальный документ. На следующий день мошенник вернёт товар магазину и получит деньги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Банке России рассказали о возможном всплеске активности мошенников после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Появятся так называемые раздолжнители — компании, предлагающие гражданам за плату решить проблемы с кредиторами. В результате кредит за граждан никто не выплатит, долг останется, а мошенники исчезнут с полученными деньгами.